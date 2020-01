Milano: De Pasquale (FI), ciclabile Monte Rosa monumento all’incapacità della giunta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Forza Italia al Consiglio comunale di Milano, Fabrizio De Pasquale, in una nota attacca la giunta per la pista ciclabile di via Monte Rosa. “Il Comune da 13 mesi paralizza il traffico e ostruisce vari attraversamenti lungo piazza Buonarroti e via Monte Rosa, a causa degli interminabili lavori di riqualificazione di una pista ciclabile. Non una nuova pista, ma il rifacimento di una già esistente”. “Oggi Granelli - prosegue De Pasquale -ci vende come un grande successo la risoluzione del contratto con l'impresa che seguiva i lavori. In realtà rifare 500 metri di ciclabile spendendo un milione di euro, impiegandoci un anno e mezzo di tempo, significa fare meno di un metro al giorno pagandolo a peso d'oro”. “Un monumento alla incapacità di questa giunta di controllare gli appalti pagati dai contribuenti”, conclude il capogruppo azzurro.(Rem)