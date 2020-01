Milano: operaio 42enne semi sepolto a 18 metri di profondità in cantiere M4

- Un operaio è rimasto semisepolto durante i lavori all'interno del cantiere della M4 in Piazza Tirana. L'omo I.R. Di 42 anni, è rimasto in parte schiacciato da detriti e forse anche da una putrella. È riuscito in parte a liberarsi, ma è stato colpito da un arresto cardiocircolatorio. Le manovratore di rianimazione sono attualmente in corso e, sul posto, oltre ai soccorsi, sono intervenuti anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. (Rem)