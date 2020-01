Migranti: Gasparri (FI), da me correttezza totale ed esemplare su vicenda Gregoretti

- Il presidente della Giunta per le elezioni e le immunità parlamentari di palazzo Madama, Maurizio Gasparri, al termine della riunione odierna sulla vicenda della nave Gregoretti, ha definito la sua correttezza "totale ed esemplare. Mi attengo al calendario approvato all'unanimità a dicembre, tenendo conto di arrivi e partenze non mie, ma di altri colleghi". Il parlamentare di Forza Italia ha risposto così alle critiche di parzialità avanzate dalle forze politiche di maggioranza, a cominciare dal Movimento cinque stelle, per essersi espresso anche lui, votandola, sull'istanza - proposta dal M5s - di avere a disposizione ulteriori documenti per valutare il caso Gregoretti. Ai voti, la richiesta si è conclusa in parità (10 a 10), incluso dunque Gasparri. (Rin)