Cultura: Conte presto in visita a Parma, valorizzare bellezza delle nostre città

- Riflettere “sulla nostra identità valorizzando la bellezza delle nostre città, da Nord a Sud, è la giusta prospettiva per guardare al futuro”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un messaggio sul suo profilo Twitter in occasione della nomina della città di Parma nuova Capitale italiana della cultura italiana per il 2020. “Riflettere sulla nostra identità valorizzando la bellezza delle nostre città, da Nord a Sud, è la giusta prospettiva per guardare al futuro. Buon lavoro per questo anno nel segno della cultura”, ha sottolineato Conte, precisando che “presto” si recherà in visita a Parma.(Res)