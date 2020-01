Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, martedì 14 gennaio, Torino e in Piemonte:COMUNEOre 9.30 - Palazzo Civico: riunione della Giunta.Ore 11 - via Piazzi 3 - l'assessora Leon partecipa alla cerimonia di posa delle 'nuove pietre d'inciampo'.Ore 13 - Palazzo Lascaris, via Alfieri, 15:Conferenza stampa per la presentazione degli eventi in occasione dei 50 anni della Regione Piemonte e i 15 anni dello Statuto regionale. Interviene, in rappresentanza della Città, il vicepresidente del Consiglio comunale Enzo Lavolta.Ore 16.30 - Palazzo civico, sala Carpanini: Riunione della VI Commissione (pres. Federico Mensio), in seduta congiunta con la I (pres. Marco Chessa) Odg: Situazione "manifestazione di interesse" sul parco Michelotti. Attività svolte sull'area e prospettiveREGIONEGiuntaOre 10, Torino, Palazzo Lascaris, via Alfieri 15, Consiglio RegionaleOre 11, Torino, piazza San Carlo, Polo museale di Intesa Sanpaolo, il presidente Cirio e l’assessore Poggio intervengono alla presentazione del progetto “Gallerie d'Italia - Il polo museale e culturale di Intesa Sanpaolo”Ore 13, Torino, Palazzo Lascaris, via Alfieri 15, il presidente Cirio e gli assessori partecipano alla conferenza stampa di apertura delle celebrazioni per i 50 anni della Regione PiemonteOre 14, Roma, Cinsedo, via Parigi 11, l’assessore Icardi presiede la riunione della Commissione Salute della Conferenza delle RegioniOre 15, Torino, Palazzo Lascaris, via Alfieri 15, il presidente Cirio partecipa all'insediamento della Commissione permanente per la promozione della cultura della legalità e contrasto ai fenomeni mafiosiOre 15, Novara, via Socrate 1/A, l'assessore Marnati partecipa alla presentazione delle modifiche alla l.r. n.1/18 sulla gestione dei rifiuti (segue) (Rpi)