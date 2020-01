Fisco: Carrara (FI), governo già in disaccordo su taglio cuneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il responsabile Industria di Forza Italia, Maurizio Carrara, afferma che "quando si è trattato di aumentare la tassazione, si pensi ad esempio alla sugar tax e alla plastic tax, Partito democratico e Movimento cinque stelle hanno trovato subito un accordo. Del resto l’approccio è lo stesso ed è quello del 'tassa e spendi'. Molto più difficile che trovino invece un accordo sul taglio del cuneo fiscale, dove ministro e viceministro, Gualtieri e Castelli, già sembrano distanti. Speriamo - aggiunge il deputato in una nota - che abbiano contezza del fatto che la tassazione in Italia è insostenibile innanzitutto per le imprese, che già pagano un gap competitivo nei confronti della maggior parte dei concorrenti internazionali, in termini di maggiore burocrazia, maggior costo dell’energia e appunto maggior cuneo fiscale".(Com)