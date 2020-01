Kosovo: partito Ldk, spetta al Vetevendosje trovare una soluzione per formare il governo (2)

- Secondo quanto affermato dal leader del Movimento Vetevendosje, Albin Kurti, il presidente kosovaro Hashim Thaci non dovrebbe fare pressioni sui partiti politici coinvolti nelle trattative per la formazione del governo: il Movimento Vetevendosje è vicino a trovare un accordo con la Lega democratica del Kosovo (Ldk). "Abbiamo ricevuto la lettera datata 10 gennaio 2020. Volendo comprendere il tuo ruolo costituzionale, vorrei prima di tutto lamentare il fatto che il tuo messaggio rappresenta un'interferenza ed un pregiudizio verso la creazione delle istituzioni e un avvertimento minaccioso, in questo caso nei confronti dei partiti vincitori delle elezioni", ha dichiarato Kurti rispondendo al capo dello Stato. Secondo Kurti, il ruolo del presidente dovrebbe essere visto solo nel contesto della sua posizione costituzionale, non per quanto concerne la sua posizione soggettiva e politica. Kurti ha riconosciuto che le trattative con l'Ldk non sono facili ma ha comunque assicurato che i due partiti sono vicino ad un accordo sulla formazione del governo. (segue) (Kop)