Libia: Cavusoglu, Turchia spera che Sarraj e Haftar si impegnino a cessate il fuoco duraturo

- La Turchia spera che il comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), generale Khalifa Haftar, e il capo del Consiglio di presidenza del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fayez al Sarraj, decidano di impegnarsi in un cessate il fuoco duraturo per dare il via ad un processo politico di risoluzione della crisi. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, nella conferenza stampa congiunta con l’omologo turco Sergej Lavrov organizzata al termine degli incontri indiretti tra le parti libiche mediati da Turchia e Russia avvenuti oggi a Mosca e cui hanno partecipato il capo del consiglio di presidenza del Gna, Sarraj, il comandante dell’Esercito nazionale libico (Lna) Haftar, il presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk, Aguila Saleh, e il presidente dell’Alto consiglio di Stato libico, Khaled al Mishri. Cavusoglu turco ha sottolineato che Sarraj e Al Mishri hanno firmato la proposta di accordo, consegnandola alla delegazione turca, mentre il generale Haftar ha chiesto tempo fino a domani mattina per valutare il documento.(Res)