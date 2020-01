Valle d'Aosta: presentato programma 1020esima Fiera di Sant'Orso

- È stato presentato oggi nella sala del Priorato di Sant’Orso, il programma della 1020esima Fiera di Sant’Orso che, come da tradizione, si svolgerà il 30 e il 31 gennaio nel centro storico di Aosta. L'assessore regionale Renzo Testolin ha affermato: "Un viaggio lungo 1020 anni, un motivo di orgoglio per ogni valdostano e un magnifico omaggio da offrire a tutti gli ospiti che verranno a trovarci da ogni parte del mondo. La Foire, grazie ai nostri 1000 artigiani, sarà ancora una volta una stupenda vetrina del savoir faire tradizionale della nostra regione, un unicum nelle Alpi e un ottimo esempio di cosa la Valle d’Aosta può offrire quando c’è unità di intenti. Sarà ancora una volta l’esempio di come la nostra comunità abbia piacere di riconoscersi con orgoglio nella propria cultura, nelle proprie tradizioni, nel proprio territorio e nei suoi valori. Grazie a tutti coloro che con impegno e disponibilità contribuiranno a rendere all’altezza del suo ruolo la 1020a edizione della Foire". (segue) (Ren)