Ruby Ter: teste, Karima El Mahroug mi contattò per investire 2 milioni di euro

- Karima El Mahroug, nota alle cronache come "Ruby", "mi contattò perché voleva investire due milioni di euro, due milioni che erano aggiuntivi, diceva, rispetto ai sette milioni che aveva già investito". È quanto ha dichiarato in un passaggio della sua testimonianza Tufan Moussavi, un intermediario iraniano che lavorava a Dubai "per una famiglia che si occupava di costruzioni immobiliari", nel processo Ruby ter, in cui sono imputati, a vario titolo per corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza, Silvio Berlusconi e altre 28 persone. "Lei - ha aggiunto il teste rispondendo alle domande del pm Luca Gaglio e Tiziana Siciliano - mi aveva parlato 20mila euro settimanali che riceveva in contanti da Berlusconi, presumo". (segue) (Rem)