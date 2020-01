Ruby Ter: teste, Karima El Mahroug mi contattò per investire 2 milioni di euro (2)

- Nel ripercorre il suo rapporto di conoscenza con Ruby avviato "nel 2008-2009", Moussavi ha dichiarato che "lei un paio di anni dopo mi chiese un aiuto perché voleva togliere al compagno la gestione" di quei soldi che riceveva e "io le proposi di investire nell'immobiliare a Dubai". In quel periodo "Ruby - ha continuato il teste - venne per quattordici giorni a Dubai, stava in una suite da 500 euro a notte, non pagò l'albergo, saldai io il conto e mi chiese in prestito anche 1500 euro per tornare dall'aeroporto in Italia". Inoltre "una sera quando eravamo ospiti da amici in un hotel a sette stelle mi mise in imbarazzo" perché "si appartò in una stanza con il portaborse di un principe". "Mi sembrava - ha concluso Moussavi - più interessata a divertirsi che a compiere degli investimenti immobiliari". Il processo è aggiornato al prossimo 20 gennaio quando salirà al banco dei testimoni la giornalista del Daily Mail online, Hannah Roberts, autrice di un'intervista del 2015 a Marysthell Polanco sulle serate di Arcore. (Rem)