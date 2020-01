Libia: negoziati Mosca, Haftar prende tempo sull'accordo per un cessate il fuoco definitivo

- Termina senza la firma del generale Khalifa Haftar l’intensa giornata di consultazioni a Mosca tra le parti protagoniste del conflitto in Libia. Il comandante dell’Esercito nazionale libico (Lna) e uomo forte della Cirenaica ha chiesto un supplemento di riflessione fino a domattina per valutare la bozza d’intesa per un cessate il fuoco a tempo indeterminato sottoposta anche al capo del Governo di accordo nazionale (Gna) Fayez al Sarraj, che ha deciso invece di apporre la sua firma sul documento. I due, affiancati dal presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk Aguila Saleh e dal presidente del Consiglio di Stato di Tripoli Khaled al Mishri, non hanno avuto contatti diretti: a fare da tramite per le complicate trattative sono stati i ministri degli Esteri e della Difesa di Russia e Turchia, rispettivamente Sergej Lavrov, Sergej Shoigu, Mevlut Cavusoglu e Hulusi Akar. (segue) (Res)