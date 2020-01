Libia: negoziati Mosca, Haftar prende tempo sull'accordo per un cessate il fuoco definitivo (2)

- Secondo il portale informativo “Address Libya”, considerato vicino all’Lna, Haftar non avrebbe intenzione di ritirare le sue forze sulle posizioni antecedenti l’offensiva su Tripoli del 4 aprile scorso. Si tratta di una delle condizioni previste della bozza di accordo discussa oggi, di cui in giornata è filtrata una copia su media vicini al Gna. La bozza parte da una serie di premesse: sostegno alle iniziative della Federazione russa e della Turchia per introdurre un cessate il fuoco a tempo indeterminato in Libia; impegno inderogabile al mantenimento della sovranità, dell’indipendenza, dell’unità e dell’integrità territoriale della Libia; consapevolezza delle parti che la crisi possa essere risolta non attraverso le armi ma solo con un dialogo inclusivo intra-libico teso a porre urgentemente fine alle sofferenze della Libia e a rimediare alla crisi umanitaria; impegno incondizionato alla lotta senza compromessi contro il terrorismo internazionale e il traffico di esseri umani. (segue) (Res)