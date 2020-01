Libia: negoziati Mosca, Haftar prende tempo sull'accordo per un cessate il fuoco definitivo (3)

- I sette punti indicati nella bozza di accordo sono i seguenti: osservare incondizionatamente la cessazione delle ostilità entrata in vigore il 12 gennaio 2020 a mezzanotte; stabilire le condizioni per assicurare un cessate il fuoco sostenibile attraverso le necessarie misure sul terreno per stabilizzare la situazione e normalizzare la vita quotidiana a Tripoli e nelle altre città libiche, ponendo fine a tutti gli atti di aggressione e procedendo a una de-escalation armonizzata delle tensioni militari; assicurare l’accesso sicuro, la consegna, lo stoccaggio e la distribuzione di aiuti umanitari alle persone bisognose; designare i membri di una commissione militare 5+5 come prevista dal piano d’azione della missione delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) per determinare contatti diretti tra le due linee del fronte, monitorare l’attuazione del cessate il fuoco e assicurarne la sostenibilità; designare rappresentanti che partecipino ad un dialogo economico, militare e politico promosso dall’inviato Onu Ghassan Salamé; formare gruppi di lavoro incaricati di elaborare attraverso negoziati le modalità di una soluzione politica intra-libica, la risoluzione della crisi umanitaria e la ripresa economica del paese; tenere il primo incontro dei gruppi di lavoro entro gennaio 2020. (segue) (Res)