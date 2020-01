Libia: negoziati Mosca, Haftar prende tempo sull'accordo per un cessate il fuoco definitivo (4)

- Il documento, come riferito dal ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu, è stato firmato solo da Sarraj e Mishri, non da Haftar e Saleh che hanno chiesto tempo fino a domattina. Questo non ha impedito al capo della diplomazia russa Lavrov di parlare di “passi in avanti”. “È stato esaminato un documento che dovrebbe rendere possibile la soluzione di questioni specifiche riguardanti il regime di cessate il fuoco", ha spiegato Lavrov. La tregua, ha il ministro, è in vigore dalla mezzanotte del 12 gennaio su richiesta dei presidenti di Russia e Turchia, rispettivamente Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan, il cui ruolo viene riconosciuto esplicitamente nell’intesa. "La bozza del documento finale degli incontri di oggi è stata esaminata in dettaglio ed è stata soggetta a discussioni serie. Possiamo dire di aver compiuto dei progressi", ha spiegato Lavrov. Il ministro ha aggiunto che Russia e Turchia continueranno ad assistere le parti in conflitto in Libia nell'attuazione degli accordi negoziati. (segue) (Res)