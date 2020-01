Libia: negoziati Mosca, Haftar prende tempo sull'accordo per un cessate il fuoco definitivo (5)

- Mentre a Mosca proseguivano i colloqui in diretta, ad Ankara ricevevano aggiornamenti continui il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il suo ospite odierno, il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte. I due hanno trovato “piena condivisione” (parole di Conte) sul dossier libico, mostrando ottimismo sull’esito dei negoziati ed esprimendo l’auspicio che l’eventuale accordo possa essere la base della Conferenza di Berlino che dovrebbe tenersi il prossimo 19 gennaio. Nell'occasione, Conte ha difeso e rivendicato la posizione italiana sul dossier, sottolineando come il ruolo o la credibilità di un paese “non si misuri su singoli episodi”. Secondo il premier, sulla Libia non vi è “una rincorsa a chi fa prima e di più”. Bisogna lavorare “tutti nella medesima direzione, altrimenti non si va da nessuna parte”, ha continuato Conte. “Quando si fanno valutazioni su scenari complessi, invito tutti ad avere una visione di prospettiva. Non dobbiamo fare i tifosi da stadio, né fare commenti di piccolo cabotaggio”, ha aggiunto il premier riferendosi in particolare alle polemiche seguite al mancato incontro con il capo del Governo di accordo nazionale (Gna) Fayez al Sarraj a Roma la scorsa settimana. “Oggi leggo che avrei avuto l’intenzione di far incontrare Sarraj e (il comandante dell’Esercito nazionale libico Khalifa) Haftar. Questo significa non conoscere i dossier. Non è stato assolutamente concepito nulla del genere. Avevo già sperimentato a Palermo la difficoltà di far partecipare le due parti alla stessa conferenza, così come le forti contrapposizioni che si scatenano a livello internazionale”, ha spiegato il capo del governo italiano. (segue) (Res)