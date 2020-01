Libia: negoziati Mosca, Haftar prende tempo sull'accordo per un cessate il fuoco definitivo (6)

- Quella nella capitale turca è la prima tappa del viaggio in Medio Oriente che si concluderà in Egitto. “L’Italia non può non recitare una parte in Libia. Ha un’influenza che ci viene riconosciuta e che spendiamo non per ipotecare il futuro del paese per nostro bieco interesse, ma per indirizzare il popolo libico verso il benessere, la prosperità, l’autonomia e l’indipendenza”. Per questo, secondo Conte, è “importante che nessuno si assuma un ruolo primario per condizionare il futuro” della Libia. “L’Italia vuole assolutamente avviare la Libia verso un processo democratico, ma questo richiede tempo. Dobbiamo arrivarci attraverso vari step, condividiamo l’agenda con le Nazioni Unite e l’Unione europea e tutti gli altri attori dovranno convergere. Non c’è uno Stato che può recitare un ruolo da protagonista in Libia, tanto è vero che c’è un conflitto. Sarebbe arrogante e velleitario pensarlo”, ha aggiunto il presidente del Consiglio precisando di non aver “tratto questa indicazione” da Erdogan. (Res)