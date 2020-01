Sociale: Mammì, oggi chiesto a Regione Lazio maggiore sostegno a disabilità

- L'assessore alle Politiche sociali di Roma, Veronica Mammì, si è recata oggi insieme al disability manager del Campidoglio Andrea Venuto alla Regione Lazio "per difendere il contributo destinato alle persone con disabilità gravissima" perché "le coperture arrivate per Roma a dicembre sono, infatti, insufficienti a coprire nel 2020 le necessità delle 2900 persone in graduatoria". È quanto afferma l'assessore Mammì in un post su Facebook in cui spiega anche: "Abbiamo quindi portato in Regione soluzioni progettuali, economiche e di prospettiva. Confidiamo che quello che abbiamo proposto venga accolto il prima possibile. Abbiamo ottenuto la convocazione di una riunione tecnica a stretto giro. Noi lotteremo per queste famiglie". (Rer)