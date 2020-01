Trieste: Venturi (Fiom), lavoratori Ferriera votano sì ma Ministero convochi tutti

- "I lavoratori della Ferriera di Servola di Trieste hanno ampiamente partecipato al voto sull'accordo sindacale del gruppo Arvedi del 23 dicembre scorso che prevede la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento. Su 513 aventi diritto al voto, 277 dipendenti hanno deciso per il sì e 192 per il no". Lo ha dichiarato in una nota Gianni Venturi, segretario nazionale Fiom-Cgil nazionale e responsabile siderurgia. Venturi ha proseguito: "Per la Fiom come sempre l'espressione del voto dei lavoratori è vincolante dei propri comportamenti, senza prescindere dalla responsabilità di dare continuità di rappresentanza alle ragioni di quel 40% di lavoratori della Ferriera. Quei lavoratori che hanno ritenuto di dover condividere con la Fiom una battaglia in difesa delle prospettive industriali e occupazionali del sito triestino". (segue) (Ren)