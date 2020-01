Trieste: Venturi (Fiom), lavoratori Ferriera votano sì ma Ministero convochi tutti (2)

- E ancora, Venturi ha aggiunto: "Il larghissimo consenso alla domanda di garanzie e certezze occupazionali deve trovare una risposta attraverso la convocazione da parte del ministro Sviluppo economico di un tavolo con tutte le parti sociali e istituzionali per la definizione dell'accordo di programma. Accordo che deve contenere le necessarie garanzie di continuità occupazionale, dei diritti nel rapporto di lavoro e di tutela del salario: condizioni che come riconosciuto anche da Fim-Uilm-Failms-Usb non sono garantite dall'accordo sindacale stesso". L'esponente Fiom ha concluso: "Ci aspettiamo quindi che le istituzioni, il gruppo Arvedi, ed eventuali altri soggetti pubblici e privati interessati alla possibile ricollocazione dei lavoratori della Ferriera di Servola siano messi nelle condizioni di tradurre intenti e disponibilità dichiarate in impegni vincolanti ed esigibili". (Ren)