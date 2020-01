Russia-Italia: premier Medvedev approva configurazione circoscrizione consolare San Pietroburgo

- Il primo ministro russo, Dmitrij Medvedev, ha firmato un decreto in base al quale la repubblica di Komi, il circondario autonomo di Nenets e la regione di Kaliningrad rientreranno nella circoscrizione del consolato generale italiano a San Pietroburgo, non a quello di Mosca. Il relativo documento è pubblicato sul portale Internet ufficiale per le informazioni legali della Federazione Russa. La nuova attribuzione è stata proposta del ministero degli Esteri di Mosca. L'inclusione nella circoscrizione di San Pietroburgo comporta l'esclusione simultanea di questi territori dal distretto consolare di Mosca. Secondo il documento, il ministero degli Esteri russo provvederà a notificare all'Italia questa decisione. (Rum)