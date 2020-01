Lombardia: Rolfi, al via seconda finestra deroga divieto spandimento reflui zootecnici

- L'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (Ersaf) ha emesso un bollettino straordinario relativo alla deroga per gli spandimenti in campagna degli effluenti zootecnici. Da martedì 14 gennaio a venerdì 17 gennaio sarà aperta, su tutto il territorio regionale, la seconda finestra temporale per l'utilizzazione dei reflui zootecnici. Nel periodo dicembre-gennaio sono programmate delle finestre temporali di massimo 15 giorni complessivi, anche non continuativi, in cui viene consentito, e regolato dai 'Bollettini Nitrati Straordinari', lo spandimento. "Aperta la seconda finestra di deroga. Gli agricoltori - fa sapere l'assessore regionale lombardo all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi - chiedevano questo intervento per poter lavorare anche in questo periodo. È fondamentale ripristinare la fertilità del terreno, per far fronte alle criticità di questi giorni". "Ora è tempo - conclude l'assessore Rolfi - di mettere mano a una norma antica e anacronistica. Gli agricoltori non possono essere sempre in balìa delle emergenze e delle deroghe". (com)