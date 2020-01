Regionali Emilia Romagna: Berlusconi, serve voto per chiudere era della sinistra

- Con il voto il prossimo 26 gennaio in Emilia Romagna si potrà "chiudere un’era durata fin troppo a lungo e portare aria nuova in una regione" governata storicamente dalla sinistra. Lo afferma il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un video messaggio. "Il 26 gennaio in Emilia Romagna avrete una grande occasione: chiudere un’era durata fin troppo a lungo e portare aria nuova in una Regione gestita sempre dalla sinistra in tutte le sue declinazioni", sottolinea Berlusconi sottolineando che "con il buongoverno del centrodestra potremo mettere fine ad un regime autoreferenziale che ha tenuto ai margini chi non era di sinistra". "Chiudiamo – aggiunge - una stagione di politica nemica delle imprese, che diminuiscono ininterrottamente dal 2009. Il voto più utile è quello per il partito del centrodestra che ha maggiore esperienza di governo, il voto utile è quello per Forza Italia".(Rin)