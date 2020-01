Smog: Pedica (Pd), Roma fuori controllo e Raggi resta a guardare

- Roma Capitale "non è mai riuscita a fare nulla contro l'inquinamento" ed è una città ormai "fuori controllo in tutti i sensi". Ne è convinto, Stefano Pedica, esponente del Pd che in una nota stampa spiega: "pm10 oltre i limiti a Roma. La città soffoca e Raggi dopo quasi tre anni non è riuscita a fare nulla contro l'inquinamento. Adesso - si legge nel comunicato - ferma i diesel euro 6 per un giorno, consiglia di abbassare i riscaldamenti e prendere i mezzi pubblici. Ma quali? Gli autobus che vanno a fuoco e la metro con fermate chiuse da mesi?"."Roma oramai è una città fuori controllo in tutti i sensi - aggiunge Pedica - Mancano misure concrete per contrastare il fenomeno dello smog e in più il trasporto pubblico continua a peggiorare. Per fortuna che con i grillini il vento stava cambiando". (Com)