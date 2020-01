Colombia: capo missione Onu, nessuna pace se continuerà violenza contro ex combattenti e leader sociali (2)

- La scorsa settimana il partito politico colombiano Forza alternativa rivoluzionaria del comune (Farc), nato dalle ceneri dell’omonima guerriglia, ha denunciato in un comunicato le gravi falle nell’implementazione dell’accordo di pace con il governo e ha invitato le Nazioni Unite ad adottare un atteggiamento più neutrale nelle sue valutazioni a riguardo. Il comunicato è stato diffuso in risposta alle dichiarazioni rilasciate dal presidente Ivan Duque in una conferenza stampa congiunta con il capo della missione di verifica Onu, Carlos Ruiz Massieu, e il consigliere per la stabilizzazione, Emilio Archila. Nell’occasione Duque ha dichiarato che “la politica della pace con legalità si sta consolidando”. Il funzionario Onu, per parte sua, ha affermato che “ci sono chiari progressi nell’implementazione dell’accordo di pace”. (segue) (Mec)