Smog: Legambiente Lazio, troppo tardi stop diesel Campidoglio

- Dopo l'ordinanza della sindaca Virginia Raggi che ha imposto per domani lo stop di tutte le auto diesel comprese le vetture più nuove con tecnologia euro 6 arriva la dura critica di Legambiente Lazio. "Il Campidoglio - scrive l'associazione ambientalista - interviene con incredibile ritardo, sono dieci giorni che l'aria è avvelenata con un livello di polveri sottili alle stelle". Prosegue ancora Legambiente: "Il 2020 è iniziato all'insegna di una costante presenza di smog in tutta Roma, come certificano le centraline di Arpa Lazio. A Roma c'è 'mal'aria' da inizio anno e ancora ieri diverse centraline hanno segnato sforamenti dei limiti consentiti (limite massimo per le Pm10 di 50 ug/m3 - 50 microgrammi per metro cubo di aria). Il record negativo nella centralina su via Tiburtina con 10 giorni su 12 oltre i limiti e picco registrato alla centralina Preneste con ben 140 ug/m3 lo scorso 1 gennaio". "Ci si chiede perché si sia aspettato così a lungo per mettere in campo un provvedimento di blocco del traffico privato di automobili che è giusto, ma che arriva con un incredibile ritardo", scrive il presidente di Legambiente Lazio Roberto Scacchi. (Com)