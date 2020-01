Cassino: Lega Lazio, svastica contro nostro consigliere, Zingaretti e Pd tacciono?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Danneggiati i manifesti, a Cassino, del consigliere regionale della Lega Pasquale Ciacciarelli che è stato "marchiato sul manifesto con una svastica e i baffetti neri sul volto". Lo ha reso noto, in un comunicato, il capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio Orlando Angelo Tripodi. "Come mai il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, il presidente del Consiglio regionale del Lazio Mauro Buschini, peraltro ciociaro, e il Pd tacciono? Massima solidarietà e vicinanza a Pasquale - aggiunge - noi della Lega respingiamo qualsiasi sistema totalitario a differenza di loro che hanno avuto il coraggio di bocciare un emendamento in Aula che condannava le dittature comuniste. Torneremo a Cassino e ovunque per condannare qualsiasi gesto che mina la libertà e la democrazia", conclude. (Com)