Albania: accuse su fondi lobbying negli Usa, Corte boccia la procura e assolve Basha

- Una corte di Tirana ha assolto oggi il leader dell'opposizione di centro destra Lulzim Basha dall'accusa di "falsa documentazione", respingendo la richiesta della procura per il suo rinvio a giudizio sui sospetti relativi ai fondi di lobbying pagati dal Partito democratico (Pd) negli Stati Uniti. Secondo la Corte, gli inquirenti non hanno potuto dimostrare che ci fosse un reato da parte di Basha. Gli stessi inquirenti sono stati divisi sul caso. Mentre due di loro hanno firmato la richiesta per il rinvio a giudizio, il terzo procuratore che ha seguito il caso, ha sostenuto invece che le indagini avrebbero dovuto proseguire. Giaà quando lo scorso giugno venne comunicata l'accusa a Basha, il leader dell'opposizione aveva dichiarato che "non c'è nessun fatto, nessuna prova, nessun documento falsificato, nessuna transazione sospetta. Si tratta di un'accusa montata nell'ufficio del premier" Edi Rama, aveva detto il leader dell'opposizione (segue) (Alt)