Albania: accuse su fondi lobbying negli Usa, Corte boccia la procura e assolve Basha (2)

- Il Partito democratico di Basha avrebbe nascosto, secondo la procura, il pagamento nel 2017 di 650 mila dollari a favore di Muzin Capitol Partners, una società statunitense per attività di lobbying presso l'amministrazione Usa. Il caso sui fondi pagati negli Usa è scoppiato nel 2017, quando la società statunitense di lobbying, Muzin Capitol, come previsto dalla legge statunitense sui finanziamenti esteri, ha presentato presso il dipartimento di Giustizia statunitense, la documentazione sulle attività a favore del Pd. Il gruppo Muzin Capitol ha dichiarato di aver ottenuto il 24 marzo del 2017, il primo pagamento da 150 mila dollari per attività a favore del Pd dalla società Biniatta Trade Lp, registrata a Edimburgo in Scozia. Tre giorni dopo, il 27 marzo, è stato effettuato un secondo pagamento da 25 mila dollari, questa volta direttamente dal Pd. Il 9 giugno 2017, alla vigilia delle politiche in Albania, Muzin Capitol ha dichiarato di aver ottenuto anche 500 mila dollari, che sostiene siano stati pagati dal Partito democratico. (segue) (Alt)