Albania: accuse su fondi lobbying negli Usa, Corte boccia la procura e assolve Basha (4)

- Nella stessa intervista, Basha non ha saputo spiegare come mai la Biniatta Trade avrebbe pagato, come sostenuto dalla Muzin, 150 mila dollari a sostegno del Pd, mentre lo stesso partito invece non ne sarebbe stato al corrente. "Noi non abbiamo nessun legame con Biniatta Trade", ha sostenuto Basha, aggiungendo che "quelli sono rapporti fra la società di lobbying e terze parti. Noi non abbiamo pagato nemmeno un centesimo in più dei 25 mila dollari". A pesare sul nome della Biniatta Trade, anche il fatto che dietro di essa ci sarebbero, secondo un articolo investigativo della rivista statunitense "Mother Jones" due società, Asverro Corp e Liminez Commerce, registrate nel piccolo stato di Belize, nell'America Latina, riconosciuto per essere tra i paradisi fiscali. (segue) (Alt)