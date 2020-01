Albania: accuse su fondi lobbying negli Usa, Corte boccia la procura e assolve Basha (6)

- Lo scorso marzo, Basha è stato convocato in procura "per prendere atto della documentazione giunta dagli Stati uniti e dalla Scozia. In quell'occasione la procura di Tirana ha spiegato che "dall'inchiesta risultano motivati sospetti basati in prove secondo le quali, esisterebbe una sostanziale differenza tra le dichiarazioni ufficiale del Pd sulla spese, e quelle realmente fatte. Il Pd non ha dichiarato una somma di 650 mila dollari. Secondo gli atti giunti dagli Stati Uniti e dalla Scozia, risulta chiaro che i pagamenti sono stati effettuati, uno dei quali dalla società straniera Biniatta Trade", hanno spiegato gli inquirenti. Il leader del Pd invece ha accusato la procura di seguire l'agenda politica della maggioranza di centro sinistra del premier Edi Rama. "L'inchiesta è relativa ai pagamenti da noi dichiarati presso la Commissione elettorale centrale", ha detto Basha, negando che ci fossero sospetti su legami con la Biniatta Trade o altro "come invece sta alludendo il governo attivando per motivi politici le sue calunnie ogni volta che ne ha bisogno", ha ribadito il leader dell'opposizione. (Alt)