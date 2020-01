I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

- Guinea-Conakry: previste per oggi nuove proteste anti-Condé, polizia minaccia uso della forza - Sono previste per oggi nuove proteste in Guinea contro il presidente Alpha Condé e il suo progetto di riforma della Costituzione. È quanto riferito dai media locali, secondo cui in vista delle proteste le autorità di Conakry hanno minacciato l’utilizzo della forza in caso di violenze. Oltre 20 persone sono morte nelle proteste scoppiate nell'ottobre anno, le ultime delle quali si sono verificate la scorsa settimana nella città orientale di Kankan, dove almeno 12 persone sono rimaste ferite dopo che i manifestanti si sono scontrati con i sostenitori del presidente Condé, mentre nella capitale Conakry migliaia di manifestanti sono scesi in piazza vestiti di rosso a sostegno dei partiti dell’opposizione. Le manifestazioni sono organizzate dal Fronte nazionale per la difesa della Costituzione (Fndc), il collettivo che anima da mesi le proteste contro il presidente Condé, che secondo l’opposizione mira a modificare la Carta per ottenere la possibilità di candidarsi ad un terzo mandato alle elezioni presidenziali di ottobre. In segno di protesta, l’opposizione ha già annunciato che boicotterà le elezioni legislative previste per il prossimo 16 febbraio e ne impedirà lo svolgimento. (segue) (Res)