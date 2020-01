I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

- Sud Sudan: Sant’Egidio, firmata Dichiarazione per cessate il fuoco dal 15 gennaio - Le parti politiche del Sud Sudan, riunite da ieri presso la Comunità di Sant’Egidio, hanno firmato oggi una Dichiarazione in cui si riafferma l’impegno a un dialogo politico volto a facilitare la riconciliazione e la stabilizzazione del paese e si ribadisce l’impegno a rispettare l’accordo per il cessate il fuoco a partire dalla mezzanotte del 15 gennaio. È quanto si legge nel documento diffuso oggi alla stampa, in cui si ribadisce l’impegno a "scongiurare nuove eventuali ostilità nel paese e creare un ambiente favorevole al dialogo per la risoluzione del conflitto". Nella convinzione che il conflitto richieda un impegno politico “globale” al fine di raggiungere una pace “inclusiva e sostenibile” con le parti non firmatarie dell’accordo di pace rivitalizzato del settembre 2018, la Dichiarazione riafferma che il dialogo debba proseguire sotto gli auspici di Sant’Egidio, in consultazione con l’Organizzazione intergovernativa per lo sviluppo (Igad) e con il sostegno delle organizzazioni regionali e della comunità internazionale. “A tale riguardo, chiediamo alla Comunità di Sant’Egidio di organizzare una riunione con l’Igad il più presto possibile al fine di discutere le questioni relative al monitoraggio (sul cessate il fuoco)”, si legge nella Dichiarazione, in cui si riafferma infine l’impegno a “garantire un continuo ed ininterrotto accesso umanitario alle organizzazioni locali e internazionali, incluse le organizzazioni non governative, per alleviare la sofferenza della popolazione, già provata da anni di conflitto e di disastri naturali”. La Dichiarazione è stata firmata dai membri della delegazione del governo centrale del Sud Sudan, dai rappresentanti dei Movimenti di opposizione sud sudanesi che non hanno aderito all'accordo di pace rivitalizzato del 2018 ad Addis Abeba (Ssoma) e da quelli delle opposizioni firmatarie dell’accordo. (Res)