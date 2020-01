I fatti del giorno – Asia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: legge cittadinanza, Congresso riunisce opposizione per elaborare strategia comune - I leader del Congresso nazionale indiano (Inc), principale partito di opposizione, e di altre forze di minoranza contrarie al Citizenship (Amendment) Act o Caa, la nuova legge sulla cittadinanza, si sono riuniti oggi a Nuova Delhi, in un’ala del complesso parlamentare, per definire una strategia comune. La norma, promulgata il 12 dicembre, prevede un iter più rapido per induisti, giainisti, cristiani, sikh, buddisti e parsi scampati a persecuzioni religiose in Bangladesh, Pakistan e Afghanistan; è oggetto di contestazioni per il riferimento esplicito alle sei confessioni religiose, con l’esclusione dell’Islam. La riunione è stata convocata da Sonia Gandhi, presidente ad interim del Congresso. Vi hanno partecipato i rappresentanti di venti partiti, tra i quali il Partito del congresso nazionalista (Ncp), il Jharkhand Mukti Morcha (Jmm), il Loktantrik Janata Dal (Ljd), il Rashtriya Lok Samta (Rlsp), il Rashtriya Janata Dal (Rjd) e la Conferenza nazionale del Jammu e Kashmir (Jknc). Non sono intervenuti, invece, il Partito della società maggioritaria (Bsp), il Partito dell’uomo comune (Aap) e l’All India Trinamool Congress (Tmc). (segue) (Res)