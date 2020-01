I fatti del giorno – Asia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nepal: turisti stranieri in calo nel 2019 - Il Nepal ha accolto 1,17 milioni di turisti l’anno scorso, un dato inferiore a quello del 2018, di 1,52 milioni. Lo ha reso noto il Dipartimento dell’immigrazione (Doi). La maggior parte dei visitatori è giunta dalla vicina India: 209.611. A seguire la Cina, da dove sono arrivate 169.543 persone. Al terzo posto per provenienza gli Stati Uniti, con 93.196. L’afflusso dai primi tre paesi è rimasto pressoché stabile. Dal Regno Unito sono partiti in 61.139 mentre dallo Sri Lanka in 55.869, numeri invece, entrambi in calo (erano stati rispettivamente 63.086 e 70.610 nel 2018). In flessione anche gli arrivi dalla Thailandia: 41.653 (dai 53.250 del 2018). Stessa tendenza per la Francia con 30.644 partenti (contro 31.653), la Corea del Sud con 29.679 (contro 37.142) e la Spagna con 19.057 (contro 20.210). (segue) (Res)