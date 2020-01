I fatti del giorno – Asia (4)

- Difesa: Russia-Giappone, a fine gennaio esercitazioni antipirateria nel Golfo di Aden - Le esercitazioni navali antipirateria russo-giapponesi nel Golfo di Aden si terranno a fine gennaio e coinvolgeranno, per la prima volta, una task force della Flotta russa del Baltico. Lo ha detto l’ammiraglio Aleksander Nosatov, il comandante della flotta del Baltico. "Le navi della Flotta del Baltico hanno preso parte a esercitazioni simili con altri paesi, ma mai con la Marina giapponese. Sono in arrivo manovre antipirateria, che inizieranno dopo il 20 gennaio, la fase di pianificazione è in corso", ha detto Nosatov citato dall’agenzia di stampa “Sputnik”. Secondo il comandante della flotta, la fregata Jaroslav Mudrj della Flotta baltica, il rimorchiatore marittimo Viktor Konetskij e la nave deposito Jelnja, che stanno attualmente scortando navi civili nel Golfo di Aden, prenderanno parte alle manovre. Nosatov ha aggiunto che le navi militari russe e giapponesi condurranno delle attività congiunte di salvataggio in mare e assistenza alle navi civili in acque dove sono ancora presenti attività di pirateria. (segue) (Res)