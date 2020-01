I fatti del giorno – Asia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nepal-India: olio di palma, il governo nepalese annuncia l’avvio di trattative - Il ministero dell’Industria e del commercio del Nepal ha reso noto di aver avviato trattative in merito all’olio di palma con l’India, che venerdì ha ristretto le importazioni dalla Malesia, principale esportatore, colpendo anche paesi terzi che raffinano la materia prima malese ed esportano il prodotto raffinato. Il dicastero di Katmandu ha precisato che il confronto è attualmente a livello di sottosegretari e che la parte nepalese è rappresentata da Motilal Dugar; se necessario, il governo si impegnerà in una discussione a livello ministeriale. Secondo i dati della Rastra Bank, la banca centrale, il paese ha esportato verso l’India olio di palma raffinato per 8,36 miliardi di rupie (65,64 milioni di euro circa) nei primi quattro mesi dell’anno fiscale in corso, iniziato a luglio, e per 10,3 miliardi di rupie (80,88 milioni di euro) nell’esercizio precedente. (Res)