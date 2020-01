Speciale infrastrutture: Grecia, lanciata seconda fase dei test di mercato sul terminale Gnl di Alessandropoli

- Gastrade, società di servizi greca che sviluppa il terminale di Gas naturale liquefatto (Gnl) di Alessandropoli, ha lanciato la seconda fase del test di mercato relativo al progetto. Lo riferisce un comunicato stampa, secondo cui il terminale Gnl di Alessandropoli punta a fornire una nuova porta d'accesso per le forniture di gas naturale ai mercati dell'Europa sud orientale, ad offrire alla regione sicurezza energetica, diversificazione delle fonti e delle rotte, flessibilità dei prezzi e un rafforzamento della concorrenza. Il terminale punta inoltre a soddisfare la domanda crescente di energia nel medio e lungo termine. Per Bulgaria, Romania e Serbia, così come per gli altri mercati dell'Europa sud orientale, il terminale di Alessandropoli servirà a far arrivare il Gnl tramite l'interconnettore Grecia-Bulgaria. Quella in corso, precisa il comunicato, è la fase per presentare le offerte vincolanti relative alle prenotazioni per le capacità energetiche nel progetto, con scadenza fissata al 24 febbraio. (Com)