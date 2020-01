Speciale infrastrutture: Egitto punta il dito contro Etiopia, nessun progresso su Gerd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I colloqui mediati dagli Stati Uniti tra Egitto, Etiopia e Sudan sulla Grande diga della rinascita (Gerd) non hanno portato ad alcun progresso “a causa dell’intransigenza” di Addis Abeba. Lo si legge in un comunicato diramato dal ministero degli Esteri del Cairo. “I quattro incontri ministeriali tenuti finora non hanno portato ad alcun risultato tangibile a causa dell’intransigenza dell’Etiopia, che ha deciso di assumere posizioni rigide rivelando l’intenzione di imporre un fatto compiuto e di estendere il proprio controllo sul Nilo Azzurro senza alcuna considerazione per gli interessi dei paesi a valle, in particolare l’Egitto”, afferma il documento. Tutto questo, secondo Il Cairo, “viola gli obblighi legali dell’Etiopia in base ai trattati e alle norme internazionali firmati. L’Egitto critica inoltre duramente un comunicato diramato dal ministero degli Esteri di Addis Abeba rispetto all’ultima tornata di colloqui sul progetto Gerd, tenuta l’8 e 9 gennaio scorsi. Un documento che, secondo la diplomazia egiziana, “contiene molti errori, fatti distorti e atti di disinformazione, fornendo un’immagine che contraddice il reale corso dei negoziati, così come la posiziona dell’Egitto e le sue proposte tecniche per il riempimento della diga”. In base al comunicato etiope, infatti, l’Egitto starebbe cercando di “monopolizzare le acque del Nilo”. “Si tratta di slogan vuoti, che possono essere utili per l’opinione pubblica interna ma che non aiutano a creare un ambiente favorevole a nuovi progressi nelle trattative”, indica il ministero degli Esteri egiziano. “Questo infelice approccio dell’Etiopia è stato evidente soprattutto sulle proposte tecniche che sono state presentate durante gli incontri ministeriali e che dimostrano l’intenzione di Addis Abeba di riempire la diga senza restrizioni e senza regole che garantiscano i diritti dei paesi a valle”, prosegue il comunicato del Cairo, secondo cui l’Etiopia “vuole utilizzare la diga non solo per generare elettricità, ma anche per lanciare futuri progetti che permettano di sfruttare liberamente le risorse del Nilo Azzurro”. L’Egitto fa sapere che parteciperà alla riunione convocata dagli Stati Uniti con i ministri degli Esteri e delle Risorse idriche di Sudan ed Etiopia a Washington i prossimi 13 e 14 gennaio, “mostrando impegno a lavorare onestamente per raggiungere un accordo giusto e bilanciato e per proteggere gli interessi del suo popolo”. (Cae)