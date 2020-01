Speciale infrastrutture: sottosegretario Usa Hale, Washington contraria a seconda linea Turkish Stream

- Gli Stati Uniti sono contrari alla costruzione di una seconda linea del gasdotto Turkish Stream per il trasporto di gas naturale ai paesi dell’Europa meridionale attraverso la Bulgaria: le autorità di Washington vedono l’infrastruttura come un progetto che favorisce gli interessi geostrategici della Federazione Russa. Lo ha dichiarato il sottosegretario di Stato Usa per gli Affari politici, David Hale, in un’intervista all’emittente radiofonica nazionale bulgara. “La Federazione Russa ha sempre sfruttato le sue risorse energetiche per destabilizzare l’Europa e rafforzare la sua influenza su di essa: gasdotti come il Nord Stream 2 o il Turkish Stream non hanno un impatto positivo, dal momento che non favoriscono una diversificazione in termini di forniture”, ha detto il sottosegretario. Nel corso dell’intervista, Hale ha anche ribadito che gli Stati Uniti “continueranno a sostenere la modernizzazione delle Forze armate della Bulgaria, a rafforzare lo stato di diritto e ad aiutare le autorità nazionali nella creazione di un’infrastruttura 5G”. (Bus)