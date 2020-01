Speciale infrastrutture: Merkel, costruzione gasdotto Nord Stream 2 deve essere completata

- Il progetto per la costruzione del gasdotto Nord Stream 2 deve essere portato a compimento. Lo ha dichiarato il cancelliere federale tedesco, Angela Merkel, al termine del suo incontro a Mosca con il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin. “Naturalmente abbiamo parlato anche del progetto relativo al Nord Stream 2, che ribadisco essere coerente con le norme europee: si tratta di un’iniziativa importante che va portata a compimento nell’interesse della Germania e di tutti i paesi europei”, ha detto Merkel, aggiungendo che “tutti siamo interessati a diversificare le forniture energetiche, ma il progetto resta comunque essenziale”. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa “Sputnik”, il cancelliere federale ha anche valutato positivamente il raggiungimento di un accordo tra Russia e Ucraina sul transito di gas. Le affermazioni di Merkel sono state riprese anche da Putin, che durante la conferenza stampa ha detto di apprezzare molto il sostegno della Germania al progetto. “La nostra cooperazione bilaterale vede anche una serie di grandi progetti congiunti nel settore energetico come il Nord Stream 2: a questo proposito, apprezziamo molto il sostegno della Germania su questo fronte”, ha detto Putin, le cui dichiarazioni sono state riprese in parte anche dal cancelliere federale tedesco durante la conferenza stampa. (Rum)