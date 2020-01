Speciale infrastrutture: Putin, Russia è in grado di costruire Nord Stream 2 senza partner stranieri

- La Federazione Russa è perfettamente in grado di portare a compimento il progetto per la costruzione del gasdotto Nord Stream 2 in autonomia, senza l’aiuto di partner stranieri. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin durante una conferenza stampa congiunta con il cancelliere federale tedesco Angela Merkel, aggiungendo che “l’unica questione ancora da mettere a punto sarebbero le tempistiche”. “Siamo sicuramente in grado di portare a termine il progetto da soli, ma il tempo necessario per il completamento del progetto andrebbe rivisto”, ha detto. La costruzione del gasdotto Nord Stream 2 è iniziata in Germania nel maggio 2018. L'accordo sul finanziamento del progetto è stato firmato con Engie (Francia), Omv (Austria), Royal Dutch Shell (Regno Unito-Paesi Bassi), Uniper e Wintershall (Germania). Se completato, il gasdotto Nord Stream 2 fornirà circa 55 miliardi di metri cubi di gas naturale all'anno dalla Russia alla Germania passando sotto il Mar Baltico, aggirando i paesi di Visegrad (Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Ungheria–V4), gli Stati baltici e l'Ucraina, che dunque contestano il progetto. (Rum)