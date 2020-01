Speciale infrastrutture: Russia, Gazprom, completeremo Nord Stream 2 in autonomia ma serve più tempo

- La Federazione Russa è perfettamente in grado di completare in autonomia la costruzione del gasdotto Nord Stream 2, ma questo richiederà chiaramente più tempo rispetto a quanto previsto inizialmente. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato della compagnia energetica russa Gazprom, Aleksej Miller, confermando quanto detto affermato dal presidente russo Vladimir Putin durante una conferenza stampa con il cancelliere federale tedesco, Angela Merkel, tenuta a Mosca l'11 gennaio scorso. “Dal punto di vista della tecnologia e delle risorse non vi è alcun ostacolo al proseguimento dei lavori di costruzione del Nord Stream 2: l’unica incognita sono le tempistiche”, ha detto Miller. Durante la conferenza stampa con Merkel, Putin ha dichiarato che il gasdotto tra Russia e Germania attraverso il Mar Baltico dovrebbe essere operativo “entro la fine dell’anno in corso o al più tardi nel primo trimestre del 2021”. In questo modo, il presidente russo ha commentato il ritardo nella tabella di marcia causato dall’interruzione dei lavori di posa delle condotte del gasdotto da parte della società svizzera Allseas, che ha sospeso le attività a causa delle sanzioni attuate dagli Stati Uniti. “Ovviamente il completamento dei lavori subirà un ritardo di diversi mesi, ma spero che saremo in grado di finire entro l’anno corrente o al più tardi entro i primi tre mesi del 2021”, ha detto Putin, ribadendo che in ogni caso la Federazione Russa è “perfettamente in grado di completare i lavori di costruzione da sola, senza il sostegno di partner stranieri”. Il 30 dicembre scorso, Allseas, che a fronte delle sanzioni statunitensi ha interrotto le operazioni di posa delle condotte del gasdotto, ha annunciato che non ha in programma di riprendere i lavori. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa “Sputnik” citando fonti interne ad Allseas, il 27 dicembre il dipartimento di Stato degli Usa ha dichiarato che le società coinvolte nel progetto Nord Strem 2 potrebbero evitare l’imposizione di sanzioni se abbandoneranno i lavori entro il 20 gennaio prossimo. (Res)