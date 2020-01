Speciale infrastrutture: Germania, energia da impianti eolici Mare del Nord aumentata del 21 per cento nel 2019

- Nel 2019, l'energia generata dagli impianti eolici dell'azienda tedesca Tennet Tso nel Mare del Nord è aumentata del 21 per cento su base annua, raggiungendo un totale di 20,21 terawattora (Twh). È quanto annunciato dalla stessa Tennet Tso, controllata dalla compagnia energetica olandese Tenet. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, vi sono poi da considerare i 3,95 Twh generati da parchi eolici nelle acque tedesche del Baltico che non fanno parte dell'area di approvvigionamento di Tennet. Complessivamente, le centrali eoliche offshore della Germania hanno prodotto quasi 24,2 Twh di energia elettrica nello scorso anno, in aumento dai 19,1 Twh del 2018. Tale quantità potrebbe soddisfare il consumo di elettricità di oltre sette milioni di famiglie. L'offshore contribuisce quindi al 19,8 perc ento della produzione totale di energia eolica in Germania, pari a 122 Twh. (Res)