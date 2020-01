I fatti del giorno – Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iraq: leader tribale sunnita a "Nova", forze Usa impongono rigide misure sicurezza intorno a base di Ayn al Asad - Le forze statunitensi hanno imposto rigide misure di sicurezza vicino alla base militare di Ayn al Asad, nella provincia irachena di Anbar, in seguito al raid iraniano della scorsa settimana. Lo ha dichiarato ad “Agenzia Nova” Tariq al Asal, leader della tribù sunnita dell’Anbar. “Le forze statunitensi hanno imposto severe misure di sicurezza nelle aree vicino alla basa dei Ayn al Asad per controllare la situazione della sicurezza nella regione per paura di un nuovo raid sulla base, dopo il recente bombardamento iraniano”, ha dichiarato. Al Asal ha aggiunto: “Le forze statunitensi hanno aumentato i loro movimenti e missioni di ricognizione, con aerei da guerra, dopo il recente attacco iraniano contro la base di Ayn al Asad”. Le azioni statunitensi sono seguite da “vasti movimenti delle Unità per la mobilitazione popolare ad Al Qaim lungo le aree di confine tra Siria e Iraq”, ha concluso Al Asal. (segue) (Res)