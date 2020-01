I fatti del giorno – Medio Oriente (2)

- Medio Oriente: re di Giordania, l'instabilità della regione coinvolge l'Europa e il resto del mondo - L'instabilità in Medio Oriente coinvolge l'Europa e il resto del mondo. Lo ha dichiarato il re di Giordania, Abdullah II, in un'intervista all'emittente francese "France 24", dedicata alla situazione in Medio Oriente in seguito all'aumento delle tensioni tra Usa e Iran nelle ultime settimane. Le relazioni tra Usa e Iran e la crisi in Iraq sono stati indicati da Abdullah II come alcuni dei temi al centro degli incontri a cui il monarca parteciperà a Bruxelles, Strasburgo e Parigi nel corso di questa settimana. Il re giordano ha anche messo in guardia dalla graduale riorganizzazione dello Stato Islamico e denunciato l'arrivo in Libia di migliaia di combattenti provenienti dal fronte siriano. Abdullah II ha inoltre toccato la tematica dei rifugiati siriani nel suo paese, pari a circa 1,3 milioni di persone. (segue) (Res)