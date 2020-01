I fatti del giorno – Medio Oriente (3)

- Giordania-Marocco: al via ad Amman il Forum per gli investimenti - Si è aperto ad Amman il Forum per gli investimenti Marocco-Giordania. Lo riporta l'agenzia stampa marocchina "Map". L'evento è stato organizzato dall'Association of Jordanian Businessmen, dalla Jordanian Association of Banks, dall'Employers Association (Cgem) marocchina e dal Professional Group of Moroccan Banks (Gpbm). L'obiettivo del forum è il consolidamento delle relazioni commerciali ed economiche bilaterali attraverso la ricerca di opportunità di investimento e cooperazione. I rapporti commerciali tra Marocco e Giordania sono agevolati da un accordo di libero scambio firmato nel 1998 e dalla creazione di una zona di libero scambio entrata in vigore nell'ottobre del 1999. (segue) (Res)