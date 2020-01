I fatti del giorno – Medio Oriente (4)

- Difesa: israeliana Elbit Systems fornirà munizioni anticarro M339 alla Finlandia - Il ministero della Difesa finlandese ha selezionato l'israeliana Elbit Systems per la fornitura di munizioni per i carri armati Leopard 2. Lo riporta il quotidiano d'informazione economica israeliano "Globes". L'azienda specializzata nella produzione di strumentazione elettronica per la difesa si è aggiudicata la fornitura di M339, munizioni multifunzione altamente esplosive con un calibro da 120 millimetri e compatibili con i requisiti Nato. La Elbit Systems ha già ottenuto vari contratti non solamente con le forze di difesa israeliane, ma anche con eserciti occidentali tra cui quello dei Paesi Bassi. (segue) (Res)