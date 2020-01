I fatti del giorno - America Latina

- Venezuela: Guaidò convoca per martedì nuova delicata seduta parlamento - L'oppositore venezuelano Juan Guaidò ha convocato per domani, martedì 14, un nuova seduta dell'Assemblea nazionale (An), il parlamento di cui rivendica la presidenza grazie a un contestato voto tenuto a inizio mese. La seduta, ha assicurato Guaidò, si terrà alla presenza "di tutti i parlamentari dell'opposizione", anche se ancora non è chiaro chi sarà fisicamente presente nell'emiciclo. Per celebrare la prima riunione, alla presenza di un centinaio dei 167 deputati iscritti, Guaidò e gli altri dirigenti avevano dovuto superare i presidi disposti dalle forze di sicurezza. Il ruolo di speaker dell'An è infatti conteso tra lo stesso Guaidò e Luis Parra, dissidente del partito Volontà popolare (Vp). Il 5 gennaio, in due momenti diversi e forti di due maggioranze distinte, entrambi i rappresentanti dell'opposizione hanno giurato come presidente del parlamento, le cui funzioni sono ancora disconosciute dal governo. (segue) (Res)