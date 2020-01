I fatti del giorno - America Latina (2)

- Argentina: presidente Fernandez annuncia legge su creazione "Consiglio economico e sociale" - Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha dichiarato di avere già pronto il progetto legge per la creazione del "Consiglio economico e sociale" (Ces), un organo istituzionale autarchico, multisettoriale e trasversale, che avrà come obiettivo l'elaborazione di proposte vincolanti su politiche di stato per lo sviluppo economico ed istituzionale del paese nel lungo termine. "La legge è pronta per entrare in parlamento ed essere discussa nelle sedute straordinarie convocate per questo mese", ha dichiarato Fernandez in un'intervista rilasciata al portale "El Cohete a la Luna". "Con questa legge potremo iniziare a discutere politiche sul futuro al di fuori della congiuntura", ha aggiunto il presidente. Si tratta di una delle principali proposte di governo annunciate da Fernandez appena insediato. (segue) (Res)